記事ポイントGame Source Entertainmentが『ラタタン』パッケージ版の予約受付を開始『ラタタン』デジタル版スタンダードとデラックスの価格と内容を公開『ラタタン』は最大4人で遊べるリズムローグライクアクション Game Source Entertainmentは、リズムローグライクアクション『ラタタン』のパッケージ版予約受付を開始しています。『ラタタン』は、ビートに合わせて仲間を指揮しながら進むアクションが楽しめるタイトルで