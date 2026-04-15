記事ポイントVetrinamiaがパリ・マレ地区に世界初のリアル店舗を2026年内にオープン予定パリ旗艦店が独立系デザイナーの職人技を直接体感できる場として展開予定Vetrinamiaが店舗づくりの進捗をコミュニティと共有しながら発信予定 Vetrinamiaが、パリのマレ地区に欧州初の旗艦店を開く計画を発表します。Vetrinamiaはオンラインで支持を広げてきたラグジュアリーバッグブランドの魅力を、現地で手に取れる場へ広げます。Vetr