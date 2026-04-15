記事ポイントクチコプレミアムがレオス・キャピタルワークスの紹介キャンペーンDXを支えています。紹介URLをLINEやメールで発行できる仕組みが、金融機関に求められる安全性と使いやすさを両立しています。紹介経由の口座開設では投資意欲の高い顧客獲得やCPA抑制につながる成果が出ています。 クチコプレミアムが、レオス・キャピタルワークスの紹介キャンペーンDXを支える事例として発表されます。既存顧客の信頼を起点にし