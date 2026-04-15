記事ポイント株式会社グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」は、日本に加えて海外固定IPも選べるようになります。「せんぞく固定IPアドレス」は、既存回線のまま海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスに使えます。「せんぞく固定IPアドレス」は、キャンペーンにより追加料金なしで海外固定IPを選択できます。 グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」は、日本の固定IPアドレスに加えて海外固定IPを選べる