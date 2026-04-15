記事ポイント北海道警察本部が新型自動車運転シミュレーター「Safety Driving Trainer」を警察機関で初導入地域の交通安全教室や高齢者講習、イベントで危険予測や安全意識の向上に活用可能3画面モニターやモーションシート、走行データ分析で臨場感ある振り返りを実現 PRIDISTが開発する「Safety Driving Trainer」が、北海道警察本部に導入されています。Safety Driving Trainerは、危険な交通場面を疑似体験しながら、安全