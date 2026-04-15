記事ポイント株式会社エスクが全鳥類対応の最新型「バードストッパー・レーザータイプ」を2026年3月から販売しています。最新モデルが広い照射範囲やIP65の防塵防水性能、スマホ設定機能で導入しやすさを高めています。株式会社エスクが現地調査と見積もりを無償で受け付け、鳥害対策の相談先として活用できます。 エスクが、鳥の飛来や落糞被害に悩む施設向けに、鳥害対策レーザー装置の最新モデルを販売しています。「バー