お笑いタレント山田邦子（65）が14日深夜、自身のブログを更新。腹痛で救急車で緊急搬送されていたことを明かした。「この季節に気をつけること」と題して「暖かくなって来てウキウキしますが、気をつけなければいけないこともあります！！生ものを出しっ放しにしておくとか、夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！」と書き込んで「見事にやられましたーー」と病院のベッド上の姿をアップした。そして「気をつけていたのに…