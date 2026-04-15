一ノ瀬みかが、4月12日に26歳の誕生日を迎えたことを自身のXにて報告。あわせて、自身初となる「生誕オンライン特典会」のYouTube生配信が行われた。 （関連：【画像】一ノ瀬みか、26歳をお祝い） 一ノ瀬はXに「My Birthday!」とコメントし、ツインテール姿の自撮りとバースデーケーキの写真を投稿。「生誕オンライン特典会」では、一ノ瀬がポストカードにサインを書きながら、ファンからの誕