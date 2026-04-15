◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）阪神・前川が2試合連続のマルチ安打をマークした。2点劣勢の2回2死一塁から則本の外角スライダーを中前打。さらに7回1死一、三塁の3打席目は2番手・北浦の初球、甘いツーシームを引っ張り込んで右前へ適時打。逆転勝利へつながった10日中日戦でも1点劣勢の9回2死一、三塁から代打出場して松山の初球を右翼線へ運ぶ適時二塁打を放ち、好機での積極性が結果へつながってい