◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）阪神・小幡は久々の安打も痛恨の盗塁失敗。8回守備から遊撃手として途中出場。1点劣勢で迎えた9回1死からの第1打席。守護神・マルティネスから左前打を放って好機を演出した。「久しぶりの打席でしたし、とにかく塁に出ようという意識でした」3月29日の巨人戦以来となる安打を記録。しかし、なおも2死一塁から二盗を敢行するも判定はアウト。そのままゲームセットとなり