◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）阪神先発の才木が、巨人戦の無敗を10試合連続へ伸ばした。「今日は序盤から展開が不運だなというのは多かった。まあ、こういう日もあるかなという感じ」0―0の2回。先頭・ダルベックの遊ゴロを木浪が悪送球して出塁を許すと、無死一、二塁から大城の併殺打かと思われた二ゴロは不規則なバウンドを中野が処理できずに中前へ転がり先制点を献上（記録は適時打）した。続