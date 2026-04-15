◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）阪神は14日、巨人戦（甲子園）に逃げ切りに失敗し、連勝が4で止まった。2点差を逆転して迎えた8回にモレッタが追いつかれ、9回に岩崎が決勝打を浴びた。今季無失点で盤石を誇った両投手が崩れ、今季初の8、9回の連続失点を喫した。守備の乱れも重なって、両球団による共同プロジェクト「伝統の一戦〜THECLASSICSERIES〜」の初戦を落とし、5日ぶりにヤクルトに首位の座