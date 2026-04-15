森友学園を巡る決裁文書改ざん問題で財務省は亡くなった元職員の妻が求めていた元上司らの直筆ノートは不開示としました。 森友学園を巡る決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に自殺した財務省近畿財務局の元職員・赤木俊夫さん（当時５４）の妻・雅子さんは、財務省が任意で検察へ提出した文書などの開示を求めていました。 財務省は、これまでに約11万7000ページ分の文書などが開示されていました。しかし、文書