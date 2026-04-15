ホワイトハウスで記者団に話すトランプ米大統領＝13日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・ポストは14日、トランプ大統領が電話インタビューで、米国とイランの再協議が「今後2日以内」に仲介国パキスタンで実施される可能性があると語ったと報じた。トランプ氏はパキスタン軍トップのムニール陸軍元帥が仲介で果たしている役割を称賛。「彼は素晴らしい。だからこそわれわれは再びそこへ向か