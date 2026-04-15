プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏の塩照り焼き」 「タケノコご飯」 「玉ネギと桜エビのかき揚げ」 の全3品。 主役のタケノコご飯に、鶏の塩照り焼きとかき揚げを添えていただきます。【主菜】鶏の塩照り焼き しょうゆ控えめの鶏の照り焼きです。前日から漬けこむと美味しさもアップ。 ©Eレシピ 調理時間：20分+漬ける時間 カロリー：579Kcal レシピ制作：料理家・ソムリ