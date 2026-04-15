高橋一生による圧巻の一人二役が、ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）で炸裂している。 参考：高橋一生の集大成にして代表作に？『リボーン ～最後のヒーロー～』で挑む“制約”の演じ分け 4月14日より新たにスタートした連続ドラマ『リボーン』は、社会派ドラマであり、ヒューマンドラマであり、転生ものであり、タ