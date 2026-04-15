RIZAPがギネス世界記録認定のノウハウを生かして、建設業にコミットします。高速道路のパーキングエリアにガソリンスタンドにまで、手軽にトレーニングができるコンビニジムをコンセプトにRIZAPグループが展開する「チョコザップ」。美容にテレワーク、さらにはゴルフやカラオケなど、2022年7月にブランドを立ち上げてからさまざまな需要を取り込み、現在の店舗数は全国で1900店舗以上にのぼります。そして14日、1年間で世界最多と