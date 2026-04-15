14日、レバノン南部ナバティエ県で空爆後に立ち上る煙（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は13日、レバノン南部で過去24時間に親イラン民兵組織ヒズボラの拠点約150カ所を攻撃したと発表した。イスラエルは米イランの停戦合意後もヒズボラ掃討を掲げレバノン南部で侵攻を拡大。ヒズボラも攻撃し応酬がなお続いた。イスラエル紙ハーレツによると、レバノン南部でイスラエル軍車両が横転し兵士1人が死亡、3人が負