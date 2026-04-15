実態のない商品の高利回り投資を持ちかけて、約5000人に総額250億円規模の被害を与えたとして、データ管理会社が消費者庁に告発されました。「クリアースカイ」はサーバーの所有権を販売した後、サーバーを預かって運用し、10％上乗せして買い戻すといった取引を持ちかけていたとされています。しかし、出資者に返金されないまま2026年2月以降、代表らと連絡が取れなくなったということです。被害は全国で約5000人、総額250億円規