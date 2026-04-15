京都府の南丹市で見つかった遺体が先月から行方がわからなくなっていた小学生の安達結希くんと確認されました。死因はまだわかっていませんが、死亡したのは3月下旬とみられるということです。14日に新たにわかった情報を整理します。■遺体は安達結希くんと判明死因は「不詳」13日に見つかった子どもとみられる遺体について、先月から行方がわからなくなっていた当時小学5年生の安達結希くんであることがわかりました。また、14