「カジュアルにもきれいめにも着回せるボトムスが欲しい……」そう思っている人も多いのでは？ シンプルで質の高いアイテムが揃う【ユニクロ】なら、きっと理想の一着が見つかるはず。今回は、おしゃれに敏感な40代のインフルエンサーが愛用しているおすすめボトムスと、今すぐ真似したくなる旬のコーデをピックアップしました。毎日の服選びの参考にしてみて。 タックとセンタープリーツが上品さを演出