記事ポイント有限会社明星企画が、光で首が動く「ソーラー赤べこ」を福島県内で順次発売します。ソーラー仕様が、電池なしでゆらゆら動く赤べこのかわいらしさを楽しませます。コンパクトで持ち帰りやすい設計が、福島みやげや贈り物に選びやすさを加えます。 明星企画が、光を受けると首が動く「ソーラー赤べこ」を2026年4月下旬から福島県内で順次発売します。「ソーラー赤べこ」は、福島の郷土民芸品をモチーフにしながら