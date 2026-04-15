記事ポイント鹿児島大学の研究グループがMFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでL-アルギニンの改善効果を示しています。L-アルギニンは運動機能や生存率の向上が確認され、新たな治療候補として期待されています。Neurotherapeutics掲載の研究成果はミトコンドリア機能に着目した治療開発の前進につながります。 鹿児島大学の研究グループが、遺伝性ニューロパチーの新たな治療候補としてL-アルギニンの可能性を示します。MF