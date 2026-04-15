記事ポイントACNグループが日本体操協会の体操競技トップスポンサー契約を締結日本代表選手のウェアへのロゴ掲出や大会運営支援を実施体操を身近に感じられる健康増進や地域交流イベントも展開予定 ACNグループが、日本体操協会の体操競技オフィシャルトップスポンサー契約を締結すると発表します。ACNグループは日本代表選手の活動支援に加え、体操の魅力を広く伝える取り組みも進めます。 ACNグループ「日本体操協会/