記事ポイント川崎フロンターレU-12が「ハイセンスカップ U12」を制し、4戦15得点1失点で優勝します。柿谷曜一朗氏が選ぶ大会MVPには、山口堂真選手と福原暖太選手の2選手が選ばれます。「ハイセンスカップ U12」は、川崎の子どもたちが高いレベルの試合と特別な体験に触れられる大会です。 ハイセンスジャパンが主催する「ハイセンスカップ U12」が、富士通スタジアム川崎で開催されます。川崎フロンターレU-12は決勝で東住吉