記事ポイントAdXpandが累計制作数1万本を突破静止画に加えて動画バナー制作に対応広告検証を速める運用基盤を提供 ソアー・マーケティングの「AdXpand」は、広告クリエイティブの累計制作数が1万本を超えた生成・運用支援ツールです。AdXpandはバナーの自動リサイズに加え、動画広告にも対応し、広告運用の検証スピードを高めたい企業や代理店に役立ちます。 ソアー・マーケティング「AdXpand」 サービス名：