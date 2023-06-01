記事ポイント耕作放棄地を活用した「出雲ハーブ苑 神々の庭」が2026年4月12日にオープン国産ハーブの蒸留体験やハーブウォーターの持ち帰り、化粧クリーム作りを楽しめる完全予約制プログラム多文化共生やアグリヒーリングも取り入れた、地方発の新しい観光モデル 島根県出雲市に、耕作放棄地を活用したハーブ蒸留体験施設「出雲ハーブ苑 神々の庭」がオープンしました。出雲神話をテーマにした世界観のなかで、国産ハーブの