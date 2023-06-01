13日、京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体について、警察は、行方がわからなくなっている安達結希くんと判明したと発表しました。13日午後5時ごろ、南丹市園部町の山林で、あおむけに倒れている、子どもとみられる遺体が発見されました。警察は身元の確認を急いでいましたが、司法解剖の結果、先月から行方がわからなくなっている安達結希くん（当時小学5年）と判明したということです。一方、死因はまだわかって