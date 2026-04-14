愛知県みよし市は14日、給食にスライサーの刃が混入した恐れがあるとして小・中学校などで一部メニューの提供を取りやめました。 みよし市によりますと14日午前11時半ごろ学校給食センターで野菜を切るのに使ったステンレス製のスライサーの刃が長さ6センチ、幅1ミリほど欠けているのが確認されました。 調理工程のどの段階で刃が欠けたのか特定できなかったため、市内のすべての小・中学