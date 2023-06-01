相次ぐ発火事例を受け、航空機内でのモバイルバッテリーの使用を禁止する新ルールがゴールデンウィーク前の4月24日から始まります。新ルールでは、モバイルバッテリーを使った機内での充電やバッテリー自体への充電が禁止され、さらに機内への持ち込みは1人2個までに（160Wh以下）制限されます。航空各社は羽田空港でチラシを配るなどして、利用者に周知を呼びかけました。