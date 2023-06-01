イタリアのメローニ首相は14日、アメリカのトランプ大統領がローマ教皇レオ14世を批判したことについて、「トランプ大統領の教皇に関する発言は容認できない。レオ教皇に連帯を表明し続ける」と述べました。イランへの軍事行動を非難するレオ14世に対し、トランプ大統領は批判を強めていて、カトリック信者が多いイタリア国内では反発が広がっています。