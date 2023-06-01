アメリカ中央軍は、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置により、これまで6隻の商船がアメリカの指示に従い、イランの港へ引き返したと発表しました。アメリカ中央軍は14日、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置の開始から24時間で、6隻の商船がオマーン湾内にあるイランの港に引き返したと発表しました。アメリカ海軍などに所属する1万人を超える兵士に加え、10隻以上の軍艦と100機以上の航空機が任務にあたっていて、