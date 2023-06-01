アメリカがホルムズ海峡で封鎖措置を始めたことについて、中国外務省は会見で、航行の安全を脅かすもので「危険で無責任な行為だ」と非難しました。また、中国がイランに武器支援をしているとの報道については「全くのねつ造だ」と否定しました。中東情勢をめぐって、習近平国家主席は「国際法の権威を維持しなければならない」と述べ、暗にアメリカなどを批判しました。