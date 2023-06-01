伊仙町で14日、89歳の女性が道路を横断中に乗用車にはねられ、その後死亡しました。警察は車を運転していた53歳の女を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、容疑を過失運転致死に切り替える方針で捜査しています。 徳之島警察署によりますと14日午後5時半ごろ、伊仙町犬田布の県道83号で道路を横断していた近くに住む仲八重子さん（89）が交差点を左折してきた乗用車にはねられました。 仲さんは頭から出血があり、病院に搬送さ