NY株式14日（NY時間11:10）（日本時間00:10） ダウ平均48462.73（+244.48+0.51%） ナスダック23437.72（+253.98+1.10%） CME日経平均先物58600（大証終比：+570+0.97%） 欧州株式14日GMT15:10 英FT100 10590.58（+7.62+0.07%） 独DAX 24022.10（+279.66+1.18%） 仏CAC40 8324.85（+88.87+1.08%） 米国債利回り 2年債 3.770（-0.002） 10年債 4.278（-0.016） 30年債 4