その後ドル円は下げが一服しており、１５８．８０円付近での推移となっている。本日は一本調子の下げが見られ、一時１５８．６０円近辺まで下げ幅を拡大している。 本日もドル安が優勢となっているが、前日まで見られた円安の動きは出ていない。ただ、円を買い戻す動きも限定的で本日は中立といったところ。 本日の２１日線が１５９．２０円付近に来ており、その水準を下回っている。明日以降の動きが注目されるが、１