益城町役場のとなりにある町の震災記念公園では、熊本地震で亡くなった人を追悼する竹灯ろうが今年も飾られました。およそ650の竹灯ろう、平穏な日々を、またふるさとの復興への願い、様々な思いがこの竹灯ろうに刻まれています。地元の皆さんが灯りをともして、午後7時から黙祷が捧げられるということです。熊本地震の前震から10年、10年は節目ではありません。大切な人を思う日々、日常の尊さ、これからも続いていきます。