愛知県常滑市の集合住宅の一室で、14日午後2時ごろ大人2人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、常滑市本郷町の集合住宅で「更新手続きが必要だが連絡が取れず施錠されている」と管理会社から住人の安否を確認する通報がありました。 部屋が施錠されていたため消防が窓ガラスを割り、警察官が室内で年齢不詳の男性の遺体と、年齢・性別不詳の遺体を発見しました。 遺体は腐敗が進んでいて目立った外傷はな