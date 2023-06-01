Age Factoryが、最新シングル「静脈/ERROR」を本日配信リリースした。本作は、映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』の主題歌・挿入歌として書き下ろされた楽曲だ。「鼓動と都市のノイズ」、そして「存在の有限性と内在するエラー」の対比をテーマにした2曲がシームレスに接続され、連続再生によってひとつの楽曲のように立ち上がる構成になっているという。あわせて、『AGE FACTORY REMIXES 2026』がサプライズリリースされ