記事ポイントイクタが、防水仕様で水回りに使えるサニタリーフロアー「メラノーブル」の受注を開始高圧メラミン化粧板と実部分の特殊防水加工で、水や汚れに強い床材を実現全6種のデザインをそろえ、床暖房対応でキッチンやサニタリー空間にも使えます イクタから、水回りで使える新しいフローリング「メラノーブル」が登場します。木質フローリングでありながら防水仕様を備え、キッチンやサニタリー空間にも取り入れやすい