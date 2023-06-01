記事ポイントNissy（西島隆弘）さんが新コンタクトレンズブランド「HAIDEY」のイメージモデルに就任通常レンズ「HAIDEY」と乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」が4月6日から同時発売2箱同時購入でポストカードがもらえる発売記念キャンペーンも実施 Nissy（西島隆弘）さんをイメージモデルに起用した新コンタクトレンズブランド「HAIDEY（ハイディ）」が登場します。通常レンズと乱視用レンズの2ラインを同時展開し、瞳を強調しすぎ