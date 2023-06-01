記事ポイント山喜がIFMC.加工を施した「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」を販売着用による血行促進効果が期待でき、長時間のデスクワーク時のセルフケアを日常に取り入れやすい仕様ストレッチ性のあるニット素材とノンアイロン仕様で、動きやすさと手入れのしやすさを両立 山喜から、血行促進効果が期待できるIFMC.加工を施したドレスシャツ「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」が登場しています。仕事中に着る