記事ポイント株式会社Rossoが中小企業向けクラウドCRM「サクっとCRM」を正式リリース名刺OCRを標準搭載し、スマートフォン撮影だけで顧客情報を自動登録可能月額6万5000円の定額制で利用人数無制限、全社導入しやすい設計 Rossoが、中小企業でも導入しやすいクラウド型CRM「サクっとCRM」の提供を開始します。名刺OCRによる入力作業の効率化に加え、利用人数無制限の定額制を採用しているのが特長です。業務拡張に対応しやす