記事ポイントモントワールのグミブランド「グミーナ」から、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が登場レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mgを配合し、顔や脚のむくみ感軽減機能を表示やわらかいふわぷに食感とレモン風味で、日常に取り入れやすい36g入りグミ モントワールから、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が登場します。顔や脚のむくみが気になる方に向けて、グミで手軽に取り入れやすいセルフケア商品