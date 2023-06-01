記事ポイントGDEPソリューションズがRAG回答精度改善ツール「G-RAGon」の最新バージョンを4月末にリリース予定Excel方眼紙対応の追加と複雑なPDF解析の強化で初期回答精度が向上4月15日から17日まで東京ビッグサイトで開催されるAI・人工知能EXPO【春】2026に出展 GDEPソリューションズが、RAG回答精度改善・運用支援ツール「G-RAGon」の最新バージョンを2026年4月末にリリースします。日本企業で使われるExcel方眼紙の文書に