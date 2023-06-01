記事ポイント東急エージェンシーがSpotifyと連携した車内向け映像コンテンツを4月13日から放映『秘密のポッドキャストクラブ』は幅広いジャンルの名言を週替わりで紹介東急線の移動時間に新たな発見と視点に触れられる広告体験を展開 東急エージェンシーが、没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」の第5弾コンテンツ『秘密のポッドキャストクラブ』の放映を開始しています。Spotifyと連携し、東急線車内の「TOQビ