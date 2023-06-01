【Amazon：ネッククーラー】 セール期間：4月15日～4月28日23時59分 Amazonにてネッククーラー及びサーキュレーターが特別価格で販売されている。期間は4月28日23時59分まで。 対象商品には、5.0 ICEMAX テクノロジーを搭載したRANVOOのネッククーラー「AICE LITE Max」と、8段階風量＆3D首振りで快適気流を実現す