4月から自転車にも導入された交通違反をした場合の反則金、いわゆる「青切符」をめぐって、鹿児島県警は14日、男子高校生が警察官を名乗る2人組の男から「青切符の反則金」の名目で現金をだまし取られたと発表しました。警察は詐欺の疑いで捜査しています。 県警によりますと14日午前8時半ごろ、鹿児島県日置市内の路上で10代の男子高校生が自転車で登校中に、警察官を名乗る20代後半の男2人に呼び止められ、現金6000円をだまし