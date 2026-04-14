【新華社昌吉4月14日】中国新疆ウイグル自治区の昌吉国家農業ハイテク産業モデル区で9日、国産の新エネルギーハイブリッドトラクター10台がお目見えし、整地の実演が行われた。砕土や整地などの作業をよどみなくこなし、効率的で安定した作業状況や低騒音性能で、グリーン（環境配慮型）農業機械ならではの優位性を際立たせた。外観は従来のトラクターとほとんど変わらないが、トランスミッションを廃止し、モーター直結駆動を