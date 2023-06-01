お笑いコンビ「共犯者」国京が１４日、Ｘを更新した。コンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに、１０日に亡くなった相方・洋平さんとのネタ動画をアップ。３分３４分の動画で、タイトルは「共犯者漫才『なぞなぞ』」。概要覧には「２０２６／４／１「Ｐ―Ｓｔｕｄｉｏ０３にてＭ―１グランプリ２０２５準々決勝、ビートたけし杯、太田上田などで披露したネタです。共犯者の集大成です」と書かれている。洋平さんの訃報（ふほ